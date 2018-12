Mishandelde agent Damien geeft ingezameld geld aan lotgenoten

LEIDEN - De agent die tijdens de afgelopen jaarwisseling zwaargewond raakte in Leiden, geeft een deel van een grote som geld die voor hem is ingezameld aan een goed doel. De politieman werd mishandeld en naar aanleiding daarvan zette een collega een crowdfundingactie voor hem op. Een deel van het geld wil hij geven aan collega's die iets soortgelijks hebben meegemaakt, maar daarmee niet in de publiciteit zijn gekomen.

Damien werd afgelopen Oud en Nieuw tijdens zijn werk mishandeld. Verdachte in de zaak is de 19-jarige Ali. H., tegen wie eind vorige maand een celstraf van achttien maanden werd geëist. Damien moest met spoed naar het ziekenhuis, waar hij werd geopereerd aan een complexe beenbreuk. Daarna moest hij nog veel vaker onder het mes. Bijna een jaar later startte een voor Damien onbekende politiecollega een inzamelingsactie. Damiens vrouw had vanwege een depressie al geen inkomen meer en na de mishandeling kreeg ook Damien minder geld.

De agent noemt de inzamelingsactie 'prachtig'. De collega met wie hij tijdens Oud en Nieuw aan het werk was, vertelde hem over de actie. 'Bij het openen van de actiepagina sprongen direct de tranen in mijn ogen. Niet alleen het bizar hoge bedrag, maar juist ook de prachtige reacties onderaan de pagina zorgden voor een brok in mijn keel. Sprakeloos', zegt Damien. 'Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de donatie, maar meer nog voor de prachtige woorden. Het doel van de actie, een kerstpakket voor mij en mijn gezin, is ruimschoots behaald.'



Ruim 16.000 euro

Er is inmiddels al ruim 16.000 euro opgehaald. De meeste mensen doneren vijf of tien euro, maar er is ook iemand die in een keer duizend euro heeft gestort.

De agent voelt zich ook bezwaard, zegt hij. 'Helaas raken er ieder jaar collega's gewond tijdens de dienst, iedere collega is er dan één te veel. Mijn verhaal is in de media terechtgekomen (...) Echter zijn er ook veel te veel verhalen die niet in de media komen. Voor deze collega’s gelden dezelfde en soms ook zwaardere gevolgen.'



Einde aan inzamelingsactie

Omdat het doel van de inzamelingsactie behaald is, wordt de actie vrijdag stopgezet. Een deel van het geld gaat naar een sociaal fonds van de politie, dat is opgericht om collega's te helpen die om de één of andere reden in financiële nood zijn geraakt. Een deel van het geld gaat Damien wel met zijn gezin besteden. Wat hij ermee gaat doen, weet hij nog niet.

Een paar dagen geleden las Damien nog een emotionele verklaring voor in de rechtbank. In de verklaring beschrijft hij wat er na oud en nieuw met hem en zijn gezin is gebeurd en hoe erg hij lijdt onder de mishandeling van toen.

LEES OOK: