West Wekker: Nieuwe dienstregeling en lekkende agent voor de rechter

REGIO - Goedemorgen! Het is weer de start van een nieuwe (werk)week. Als je maandagochtend met het OV op pad gaat, let dan goed op. Zondag is de nieuwe dienstregeling namelijk ingegaan. Verder: in Den Haag staat een lekkende agent uit Zoetermeer voor de rechter. Daarnaast maakt de Stompwijkse Aad een tocht van 4000 kilometer naar Afrika. Dit is de West Wekker

Wat je vandaag kunt verwachten:

Aad uit Stompwijk doet voor de zesde keer mee aan de Africa Eco Race. Eerder reed hij al rally’s in de woestijn in Marokko en in Zuid Amerika . Hij is nu volop bezig met zijn fysieke training. Uit de voorgaande rally’s heeft hij geleerd dat je in optimale conditie moet zijn. Wij zoeken hem op met zijn personal trainer.

Politierechercheur Ricardus V. uit Zoetermeer zou bijna anderhalf jaar lang informatie uit politiesystemen hebben gelekt. Hij zou hebben gelekt over een opsporingsonderzoek, meerdere kentekens en een adres. Hij staat maandag opnieuw voor de rechter. Wij volgen de zaak.

Vanaf maandag kan je bij Omroep West kerstbomen winnen voor een ander. Later op de dag meer over onze actie.

Het weer: Er valt een enkele bui, maar er is ook iets meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot zo'n acht graden.



Beeld: Meteogroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

De president van Kaapverdië, Joge Carlos de Almeida Fonseca, komt maandag naar Nederland voor een staatsbezoek. Maandag doet hij onze regio nog niet aan, maar dinsdag wordt hij onder meer ontvangen op het Binnenhof. De Kaapverdiaanse gemeenschap in Nederland is met name geconcentreerd in Rotterdam.

In Rijswijk wordt de vrijwilliger van het jaar gekozen. 'Zo kunnen we de verscheidenheid van het vrijwilligerswerk laten zien en hopelijk anderen inspireren om ook vrijwilligerswerk te gaan doen', aldus de gemeente.

Het Vredespaleis in Den Haag wordt maandagmiddag volledig blauw uitgelicht in het kader van de Internationale Dag van de Mensenrechten. Andere gebouwen die maandag blauw zullen kleuren zijn bijvoorbeeld het Opera House in Sydney en het Empire State Building in New York.

Vanavond op TV West: Johan Gaat Nat

Een nieuwe aflevering van Johan gaat Nat. In dit programma duikt Johan Overdevest in de wereld van water. Centraal staat de vraag wat wij met water doen en wat water met ons doet.