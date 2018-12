Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beter slapen dankzij steen die verkeerslawaai absorbeert De geluidsabsorberende stenen worden langs de N223 gelegd. | Foto: Michiel Steenwinkel

DE LIER - Omwonenden van provinciale weg N223 in De Lier in het Westland gaan als het goed is vanaf donderdag een stuk beter slapen. De provincie Zuid-Holland is namelijk gestart met de aanleg van geluidsabsorberende stenen in de berm. Het verkeerslawaai moet daardoor met de helft afnemen.

Het gaat om een proef over een traject van 300 meter langs de Burgemeester van Doornlaan. 'Juist hier rijdt veel vrachtverkeer dicht langs de bebouwde kom', zegt een woordvoerder van de provincie. Het bedrijf 4Silence is ontwerper van de 'stenen': die bestaan uit een combinatie van beton en staal. Door de weerkaatsing van het geluid in de groeven van de steen buigt het verkeerslawaai naar boven af. Langs de weg ontstaat daardoor een stille zone waarin het geluid nog maar voor de helft hoorbaar is. Volgende week start de provincie met geluidsmetingen die het effect van de WhisStoneZV moeten bewijzen. Omwonenden krijgen dan een enquête waarin zij hun bevindingen kunnen doorgeven. De Lier heeft met de geluidsabsoberende stenen een landelijke primeur.

Innovatief idee Wegbeheerders zijn al tijden op zoek naar maatregelen die tot geluidsverminderingen kunnen leiden. De WhisStoneZV kwam begin 2018 uit de bus in een project van de provincies Zuid- en Noord-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bedrijven konden daarbij hun innovatieve ideeën presenteren. LEES OOK: Duurzame N211 bij Poeldijk warmt zichzelf op en heeft dimlicht