Stanislascollege viert 70-jarig bestaan met bouwen van school in Ghana

RIJSWIJK - Om het 70-jarig bestaan van het Stanislascollege in Rijswijk te vieren, bouwen leerlingen mee aan een school in Ghana. Er is een pop-upstore geopend om geld in te zamelen.

Het Stanislascollege heeft meerdere locaties. Er zijn in totaal zes scholen, in Delft, Pijnacker en Rijswijk. Op alle locaties wordt geld ingezameld voor het project. Er zijn ook sponsorlopen geweest om geld op te halen. In totaal is voor het project 200.000 euro nodig.

In februari gaan zestig leerlingen en tien medewerkers van de verschillende scholen naar Ghana. Ze bouwen dan twee weken lang klaslokalen. 'We kunnen een betere toekomst bouwen voor de kinderen die in het dorp wonen en niet naar school kunnen', zegt Laika Gambo, leerling van het Stanislascollege Rijswijk.



'We gaan veel armoede zien'

Ook zij mag mee naar Ghana. 'We gaan veel armoede zien en verhalen horen over wat kinderen hebben meegemaakt. Ik vind het goed dat wij zien dat we alles hebben en dat zij het veel slechter hebben dan wij. Ik heb er veel zin in.'

Armand van Laar, wethouder Onderwijs en Economie, is blij met het initatief van de school. 'Het goede aan deze actie is niet alleen dat ze geld ophalen voor de school in Ghana, maar ook dat deze leerlingen van Economie en Ondernemersschap hun skills in de praktijk brengen. Het is heel belangrijk dat onderwijs in de praktijk wordt gebracht.'



Tweedehands kleding en boeken

Het is voor het eerst dat de school zich zo groots inzet voor een goed doel. De leerlingen worden tijdens speciale weekenden voorbereid op de reis. De pop-up store zit in winkelcentrum De Bogaard en is donderdag en vrijdag open. Er zijn zelfgemaakte producten van leerlingen, cadeaus, tweedehands kleding en boeken te koop.

