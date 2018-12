Goud is dé kerstkleur dit jaar, maar rood en zilver zijn ook goed

WATERINGEN - De Sint is terug naar Spanje, dus de kerstdecoratie kan weer van zolder. Maar zijn je kerstspullen nog wel hip? Tijd voor een duik in de kersttrends van dit jaar.

'Goud is de trend dit jaar', vertelt etaleur Marcel van der Heiden uit Wateringen, eigenaar van decoratiewinkel De Outletboerderij. 'Dat heeft te maken met de economie die goed draait. De voorspoed zie je terug in de kleur goud. In tijden dat het economisch minder gaat zie je veel meer kleur.' Ook ziet de etalateur veel decoratie van natuurlijke materialen dit jaar, zoals figuurtjes van hout, onbewerkt glas en grote strikken van sisal, een grove natuurlijke vezel.

Het zijn drukke tijden voor de etaleur. Zijn klanten willen zo snel mogelijk de Sinterklaasdecoratie wisselen voor de pracht en praal van Kerst. Donderdag is Van der Heiden aan de slag in een bakkerswinkel in Wassenaar, waar hij de kerstkransen ophangt.



Gebruik je creativiteit

De trends worden elk jaar bepaald op grote internationale beurzen, waar producenten hun nieuwe kerstproducten presenteren. 'Daar komen de inkopers samen, daar ontstaat de trend.' Achteloos de mode volgen is volgens Van der Heiden helemaal niet de bedoeling. 'Je kunt de trend natuurlijk combineren met je eigen creativiteit. Goud gaat heel goed samen met zwart of parelmoer.'

Tussen de koekjes in de bakkerij wordt een grote, traditionele kerstman neergezet. 'Een mooi rood pak, witte baard en een gezichtje van poselein; het is een goede investering voor de komende jaren', aldus de etelateur. Dus wie nog traditionele groen, rode, of zilveren kerstspullen in de doos heeft staan, zit altijd goed met Kerst.