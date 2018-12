Video: Deze spar schopt het tot koninklijke kerstboom

DEN HAAG - Nu Sinterklaas naar huis is staat hij er weer: de 12 meter hoge kerstboom voor Paleis Noordeinde in Den Haag. Maar waar komt de boom vandaan? Het Koninklijk Huis geeft een inkijkje.

Bekijk hier het filmpje. (Tekst gaat verder onder video)



In een filmpje van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is te zien hoe de fijnspar wordt omgezaagd in het bos van landgoed Kroondomein 't Loo in Apeldoorn. Met een oplegger is de boom vervolgens naar Den Haag gereden. Een legertje lakeien, ladders en een hoogwerker moesten eraan te pas komen om de spar om te toveren tot kerstboom. Nu schittert hij met echte jingle bells, zilverkleurige ballen en 2500 ledlampjes op het plein voor het paleis.