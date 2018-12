Deel dit artikel:













Je mag je hond weer uitlaten in het Huijgenspark Den Haag Hond speelt in het zand. | Foto: Jolanda Rak

DEN HAAG - Het tijdelijke uitlaatverbod voor honden in het Huijgenspark in Den Haag is opgeheven. Er zijn de afgelopen twee weken geen dode spreeuwen meer gevonden in het park in de Stationsbuurt.

Tussen 19 oktober en 23 november werden er in totaal 337 dode vogels gevonden in het Huijgenspark. Het is nog steeds niet duidelijk waaraan de vogels zijn overleden. Wel heeft Wageningen Bioveterinary Research onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat er gif van de taxusstruik in de kadavers zat. Taxusbessen worden door vogels veel gegeten en ze gaan er meestal niet dood aan. Het instituut doet de komende weken verder onderzoek naar de relatie tussen de taxusbessen en de dode vogels. Binnen twee weken wordt er een uitslag verwacht. Wageningen Bioveterinary Research zegt dat er geen aanwijzingen zijn van een onnatuurlijke vergiftiging. LEES OOK: Weer grote groep dode spreeuwen gevonden in Haags Huijgenspark