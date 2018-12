Deel dit artikel:













Reconstructie dodelijke steekpartij in slagerij, politie zet plein af Het Hobbemaplein werd na de steekpartij door de politie afgezet. | Foto: Regio15

DEN HAAG - In een slagerij aan het Hobbemaplein in Den Haag houdt het Openbaar Ministerie (OM) zondag een reconstructie. De dodelijke steekpartij van 17 juli dit jaar wordt in de winkel nagespeeld. Daarbij verloor de 43-jarige Farid het leven. Het OM verdenkt een 32-jarige man uit Afghanistan. Beide mannen werkten in de slagerij.

De reconstructie begint zondag om 10.00 uur. De slagerij aan het Hobbemaplein, vlakbij de Haagse Markt, zal worden afgeschermd van het publiek. 'De omgeving wordt ruim afgezet', zegt een woordvoerder van het OM. De verdachte en een getuige doen mee aan de reconstructie. Aan de hand van hun aanwijzingen wordt de dodelijke steekpartij nagespeeld. Het OM moet een reconstructie houden, omdat er geen camerabeelden zijn van de steekpartij.

Geschreeuw in de slagerij Op 17 juli hoorden omwonenden 's middags geschreeuw in de slagerij. De 43-jarige Farid was meerdere keren in zijn bovenlichaam gestoken door zijn collega Izmarai M. in het kleine keukentje van de zaak. Farid werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en overleed daar. De 32-jarige M. werd meteen opgepakt. Tijdens de eerste pro formazitting verklaarde M. 'dat hij geen andere keuze had'. Hij zei dat hij werd aangevallen door de eigenaar van de zaak en zijn collega Farid. Woensdag was er opnieuw een zitting in de zaak, maar toen wilde M. niets zeggen over de dodelijke steekpartij.