Moordverdachte in zaak Miriam Sharon blijft vastzitten

DEN HAAG - De 54-jarige Daniel E. -verdachte van de moord op Miriam Sharon in oktober 1990 in Den Haag- blijft vastzitten. Zijn advocaat vroeg het gerechtshof in Den Haag tweeënhalve week geleden om E. vrij te laten, maar dat verzoek is donderdag afgewezen. Vorig jaar werd de Israëlische man veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar voor de moord.

Sharon werd op 8 oktober 1990 in haar huis aan de Regentesselaan in Den Haag vermoord. In de zomer van 2016 werd E. aangehouden in de geruchtmakende 'cold case'. Een DNA-spoor uit de woning van Sharon werd toen aan de Israëliër gekoppeld. E. is volgens de rechtbank met een vooropgezet plan via Brussel naar Den Haag gereisd, om het slachtoffer in haar woning aan de Regentesselaan te doden.

Voordat E. was veroordeeld had hij steeds geweigerd iets te zeggen. Tijdens de eerste zitting van het hoger beroep vorige maand sprak E. wel. 'Ik kende die vrouw niet', zei hij toen. 'Ik heb haar ook nooit aangeraakt. Ik doe dit soort dingen niet. Ik heb nog nooit iemand geslagen.'



Een tweede persoon

Hij zegt dat hij wel in de woning van de vrouw was op de avond van de moord. Maar, hij zou zijn weggestuurd. Binnen was nog iemand, met wie hij uit Brussel was gekomen. 'E. heeft toen niet waargenomen wat er binnen gebeurde', zei zijn advocaat eerder. De man met wie hij naar Den Haag zou zijn gekomen is in 2014 bij een bomexplosie in Israël om het leven gekomen.

De advocaat van de man vindt dat E. moet worden vrijgelaten omdat er die avond nog iemand in het huis was. Het gerechtshof heeft 'ernstige bezwaren' daartegen. E. is niet voor niets door de rechtbank tot veertien jaar cel veroordeeld, zegt het hof.

