Acht jaar cel voor mensenhandel en 'brandmerken' prostituees

DEN HAAG - Een 37-jarige Hagenaar is veroordeeld tot acht jaar cel wegens mensenhandel, bedreiging en wapenbezit. De rechtbank in Den Haag achtte bewezen dat de man ruim vier jaar lang twee vrouwen als prostituee liet werken, hen isoleerde, minutieus controleerde en bedreigde. Hij liet bij de vrouwen tatoeages zetten met zijn naam en initialen, als een soort brandmerk.

Volgens de rechtbank heeft de man alleen maar oog gehad voor het geld dat het werk van de vrouwen hem opleverde. Via een app hield de verdachte totale controle over de vrouwen, stelde het Openbaar Ministerie (OM). Ze moesten doorgeven of ze een klant hadden en zelfs wanneer ze naar de wc gingen. Ze mochten zelf niet over hun verdiende geld beschikken, terwijl hij daar volgens het OM juist goed van leefde.

Hoewel een van hen haar beschuldigingen heeft ingetrokken, gaat de rechtbank daaraan voorbij omdat ze wel heeft verklaard dat ze niet heeft gelogen tegen de politie. De vrouwen durfden pas aangifte te doen toen de man een paar dagen in het buitenland was.





Schadevergoeding

De Hagenaar moet de andere vrouw een schadeloosstelling van bijna 300.000 euro betalen. De officier van justitie had twee weken geleden zeven jaar cel geëist.

LEES OOK: Hagenaars de cel in voor hulp bij mensenhandel