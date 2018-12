Vijf vragen over chroom-6: Wat doet Rijkswaterstaat tegen de kankerverwekkende stof?

DEN HAAG - Tijdens werkzaamheden aan de vuurtoren in Scheveningen is chroom-6 aangetroffen. Al snel ging het gerucht dat bij het onderhoud van de Noordwijkse vuurtoren de kankerverwekkende stof in de lucht zou zijn gekomen. Rijkswaterstaat -de eigenaar van beide vuurtorens- haalde de kou uit de lucht door te melden dat de Noordwijkse toren geen chroom-6 bevat. Maar wat is chroom-6 en gebruikt Rijkswaterstaat het nog steeds bij bijvoorbeeld onderhoudsklussen?

Wat is chroom-6?

Chroom is een metaal. Het is er in verschillende vormen. Zo bindt variant zes zich altijd aan een andere stof zoals bijvoorbeeld zuurstof. Het wordt gebruikt vanwege de roestwerende eigenschappen en is daarom verwerkt in bijvoorbeeld verf.

Wat is er gevaarlijk aan chroom-6?

Chroom-6 kan kanker veroorzaken. Het komt vrij bij het spuiten met chroomhoudende verf of door het geverfde oppervlak te schuren, slijpen, zagen of verhitten. Stof waar chroom-6 in zit, komt dan in de lucht. Het kan daarna in het lichaam terechtkomen door inslikken, inademen of via de huid.

Wordt chroom-6 nog steeds gebruikt door Rijkswaterstaat?

'Nee', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat resoluut. Sinds 1998 stelt Rijkswaterstaat als eis bij werkzaamheden met onder andere verf dat het vrij moet zijn van lood- en chromaathoudende pigmenten (lees: onder andere chroom-6).' Voor 1998 is de verf veelvuldig gebruikt omdat het roest tegengaat.

Sinds 1998 is er volgens de woordvoerder ook meer bekend geworden over de gevaren van chroom-6. De wettelijke blootstellingsnormen zijn daarom in maart 2017 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangescherpt.

Waarom is er bij de vuurtoren op Scheveningen wel chroom-6 aangetroffen en in Noordwijk niet?

'Dat ligt puur aan of eerder onderhoud met een product is gedaan waarin chroom-6 is verwerkt', vertelt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. In Noordwijk is aan de buitenkant van de vuurtoren geen chroom-6 gebruikt. In Scheveningen wel.

'Dat de vuurtoren in Noordwijk uit steen is opgetrokken en die op Scheveningen uit metaal heeft er niets mee te maken', weet de woordvoerder ook nog. Rijkswaterstaat heeft geen exact overzicht waar en wanneer chroom-6 is toegepast in verf en andere producten.

Wat doet Rijkswaterstaat op dit moment tegen chroom-6?

Op dit moment zegt Rijkswaterstaat bezig te zijn met het ontwikkelen van een goede en veilige methode voor het op grote schaal verwijderen van chroom-6. Ze gaan ervan uit dat chroom-6 op veel objecten (bruggen, sluizen en ook vuurtorens) zit omdat deze verf in het verleden vaak is gebruikt.

Omdat gezondheidsrisico's pas kunnen ontstaan bij de uitvoering van werkzaamheden -waarbij de verf van de vuurtoren wordt verwijderd- is pas voorafgaand aan werkzaamheden onderzoek nodig. Voordat er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, laat Rijkswaterstaat monsters nemen om te weten of er chroom-6 in het verleden is gebruikt. Het resultaat wordt doorgegeven aan de aannemer zodat die passende veiligheidsmaatregelen neemt.

