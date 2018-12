Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geen afvaloplossing 'vergeten' inwoners Zoeterwoude Bewoners van laantje in Zoeterwoude moeten restafval zelf wegbrengen. (Foto: Omroep West)

ZOETERWOUDE - Er komen geen afvalbakken op het laatste stuk van de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Bewoners moeten daar sinds het afvalbeleid van de gemeente is veranderd ruim een kilometer lopen of rijden om bij een afvalcontainer te komen. VVD in de gemeenteraad heeft een motie in voorbereiding om burgemeester Liesbeth Bloemen te dwingen afvalcontainers te plaatsen.

In oktober trokken bewoners van het afgelegen laantje aan de bel. De dichtstbijzijnde ondergrondse afvalcontainer is voor hen meer dan een kilometer verderop, maar dat is met name voor de oudere bewoners te ver weg. Burgemeester Bloemen bood zelfs aan het afval zelf op te halen als bewoners dat niet kunnen. Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag liet ze weten dat nog niemand dat heeft gevraagd.