Aangehouden straatrover ook verdachte van steekpartij

DEN HAAG - Een 24-jarige Hagenaar is dinsdag gearresteerd omdat hij afgelopen zomer meerdere straatroven zou hebben gepleegd. Het opsporingsprogramma Team West toonde beelden van de verdachte. De politie verdenkt de man ook van een steekpartij aan Het Oord in Den Haag.

De straatroven vonden plaats in augustus in Den Haag. Op de Dynamostraat, het Helena van Doeverenplantsoen en de Moerweg werden oudere vrouwen met geweld beroofd van hun sieraden.

Eén van de slachtoffers vertelde in september in Team West over de impact: 'Ik heb nog steeds heel veel angst. Mijn dagelijkse bezigheden worden nog steeds heel erg beperkt. Iets simpels als douchen of naar het toilet gaan durf ik niet alleen. Ook heb ik last van duizelingen en hoofdpijn. Van moment tot moment wordt het nog steeds zwart voor mijn ogen.'



Verdachte steekpartij

In de uitzending werden beelden getoond van de verdachte. Daarna ontvingen rechercheurs een aantal tips. Na verder onderzoek werd zijn identiteit bekend en kon de man dinsdag worden aangehouden. Hij wordt ook verdacht van een steekpartij aan Het Oord in Den Haag op 12 juli. Daarbij raakte een 27-jarige man gewond. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.