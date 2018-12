Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Haagse politiek (overwegend) positief over ingrijpen woningmarkt Een groot deel van de nieuwbouw bij Den Haag HS is hoogbouw. | Foto: gemeente Den Haag

DEN HAAG - De maatregelen die wethouder Boudewijn Revis (VVD) neemt om de crisis in de woningmarkt in Den Haag aan te pakken, kan op veel instemming rekenen van de Haagse gemeenteraad. De meeste partijen zijn tevreden over de aandacht die de wethouder heeft voor de vastgelopen woningmarkt. Maar de linkse oppositie vindt dat de problemen voor mensen met de laagste inkomens niet worden opgelost.

Revis maakte donderdag bekend dat hij een groot aantal maatregelen wil nemen om de crisis in de woningmarkt het hoofd te bieden. Deze problemen zijn volgens de VVD-wethouder zo groot, dat hij niet alleen duizenden woningen wil bijbouwen. Revis gaat zelfs ingrijpen in de vrije markt. Zo moet iedereen die een woning wil huren tot 950 euro per maand een woonvergunning aanvragen bij de gemeente. Revis: 'We toetsen de aanvraag aan het inkomen van de huurder. Als iemand te veel verdiend dan moet die huurder op zoek naar een duurdere woning. Zo zorgen we ervoor dat mensen met een gemiddeld inkomen, meer kans hebben op een woning.'

Beroepsgroepen met voorrang op huizenmarkt Daarnaast krijgen speciale beroepsgroepen zoals leraren, verplegers en agenten voorrang op de woningmarkt. 'We vinden het belangrijk dat mensen die hard werken voor onze stad, zoals de leraar en agenten, ook een huis in onze stad kunnen vinden', vindt de wethouder. 'De eerste resultaten van deze liberale wethouder zijn heel bemoedigend', zegt Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'Natuurlijk heb ik wel wat aanscherpingen, zoals een verhuurdersvergunning voor de hele stad en de regel dat als je een huis koopt, de koper er zelf in gaat wonen. Maar voor nu zeg ik vooral: wethouder ga aan de slag en voer uit wat je hebt opgeschreven.'

Evenwichtig Ook het CDA is tevreden. 'Ik ben blij dat de woonagenda uiteindelijk is verschenen en dat er meer koopwoningen voor middeninkomens bijkomen', vindt Ismet Bingol van het CDA. En VVD'er Jan Pronk noemt de woonagenda 'evenwichtig'. 'Voor de meeste groepen die problemen hebben op de woningmarkt zit er goed beleid', zegt hij. 'Voor mensen met een middeninkomen en Hagenaars met een laag inkomen. Ook kijken we naar jongeren en speciale groepen. Het is een gebalanceerd en pragmatisch verhaal geworden.'

Onderkant Dat vinden oppositiepartijen PvdA en de Haagse Stadspartij (HSP) niet. 'De wethouder richt zich vooral op de middengroepen', zegt Peter Bos van de HSP. 'Maar juist aan de onderkant zitten de grote problemen. Daar is de woningmarkt ontoegankelijk geworden en daar moet veel meer aan gebeuren.' De PvdA is blij met de aandacht voor de woningmarkt maar vindt wel dat de mensen met de laagste inkomens er slecht vanaf komen. 'De nood zit echt in de betaalbare sector, dus tot 700 euro huur per maand', zegt Martijn Balster van de PvdA. 'De grootste groep Hagenaars heeft behoefte aan die woningen. Maar daar bouwt het college niet voor. Dat betekent dat de wachtlijsten nog verder op zullen gaan lopen.' LEES OOK: Den Haag bouwt duizenden woningen rond de stations