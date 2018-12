Midden in de nacht gestolen boot kopen: 'Dan moet er toch een belletje gaan rinkelen?'

DEN HAAG - 'U koopt een boot voor 1.000 euro, die ongeveer 6.500 euro waard is. Er zitten geen papieren bij, geen slot en u spreekt midden in de nacht af. Dan moet er toch een belletje gaan rinkelen?', houdt de politierechter de verdachte voor. De 19-jarige Wouter lijkt het allemaal niet zo gek te vinden.

Afgelopen zomer spreekt de Brabantse jongen af met vrienden in Leiden. Een van hen heeft een kennis die een boot te koop heeft. 'Mijn vrienden hebben allemaal een boot, ik wilde er ook wel een kopen. De verkoper liet me foto's zien van een mooie boot. Ik bood 1.000 euro,' vertelt Wouter.

'De man ging akkoord, want hij had geld nodig. Het moest wel snel gebeuren, diezelfde nacht nog. Ik reed terug naar Brabant, haalde thuis geld en reed 's nachts weer naar Leiden,' gaat de 19-jarige verder. 'U sprak midden in de nacht af?', zegt de rechter vol verbazing. 'Die man had 's nachts tijd.' Wouter lijkt helemaal niet verbaasd over de nachtelijke afspraak.



Boot gestolen, slot geforceerd

'We ontmoetten elkaar op een carpoolplaats en reden samen naar Hazerswoude. Daar stond de boot op een trailer. De verkoper haalde hem van het slot, ik zette de aanhanger vast aan mijn auto. We zijn weer naar de carpoolplaats gereden en daar stapte de man in zijn eigen auto,' zo vertelt Wouter.

Kort daarna wordt de 19-jarige verdachte aangehouden. Twee getuigen bellen de politie als ze rond half drie twee verdachte mannen op een carpoolplaats zien bij een aanhanger met een boot erop. De boot blijkt gestolen, het slot is geforceerd. De verkoper is spoorloos.



Geen sleutels, geen papieren

De jonge Brabander weet de naam van de man niet. Hij krijgt geen sleutels van hem, geen papieren en heeft niet gezien dat de verkoper de boot van het slot haalde. 'Ik kwam daar om een boot te kopen. Ik heb hem gewoon betaald. Ik heb niet gemerkt dat de verkoper het slot doorzaagde,' vertelt hij rustig.

De officier vindt dat Wouter een 'kulverhaal' ophangt. Ze is ervan overtuigd dat Wouter de boot gestolen heeft. 'Het slot is verbroken met een ijzerzaag en die lag bij u in de auto.' De advocaat van Wouter veegt de beschuldigingen van tafel. 'Er is geen bewijs voor de diefstal.'



Naïef, maar geen dief

De buren van de eigenaar van de boot hebben rond half twee 's nachts boorgeluiden gehoord. Ze zien een auto wegrijden, zonder aanhanger. 'Het slot is doorgeboord en niet gezaagd. Anderen hebben de diefstal gepleegd. Wouter was een makkelijk slachtoffer om de boot snel aan te kunnen verpatsen,' pleit de advocaat. 'Hij is misschien naïef, maar dat maakt hem nog geen dief.'

De politierechter spreekt Wouter vrij van diefstal, maar hij wordt wel veroordeeld voor heling. 'U had die boot niet moeten kopen. U had beter moeten weten. Door gestolen goederen te kopen, hou je criminaliteit in stand. Ik leg u een taakstraf van 60 uur op, waarvan 30 uur voorwaardelijk.'

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

