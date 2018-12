Tot vier jaar cel voor leden drugsbende

DEN HAAG - Twaalf verdachten zijn veroordeeld tot celsraffen tot vier jaar voor betrokkenheid bij het vervoeren van grondstoffen voor, en productie van synthetische drugs. Twee mannen uit Moordrecht en Den Hoorn kregen beiden vier jaar cel.

De chemicaliën werden in België besteld en naar Nederland gebracht. Eerst naar een laboratorium in De Lier waar amfetamine werd gemaakt. Toen dat lab in januari 2016 na een tip werd opgerold, bleven de chemicaliën uit België deze kant op komen.

In september van dat jaar werden 120 agenten ingezet bij invallen in Den Haag, Zoetermeer en het Westland. Er werden verschillende drugslaboratoria opgerold, waaronder een mobiel lab. Daar werd XTC geproduceerd.



Drie criminele organisaties

Volgens justitie ging het om drie criminele organisaties. Eentje die de chemicaliën uit België naar Nederland vervoerde en verkocht. Een andere die amfetamine produceerde in De Lier en een derde criminele organisatie die de XTC produceerde en verhandelde.

Bij die laatste club waren zeven van de twaalf verdachten betrokken, zegt justitie. De 37-jarige man uit Den Haag was daar de verbindende factor. Tegen hem was zeven jaar cel geëist, hij kreeg er vier omdat de rechter vond dat niet bewezen was dat hij echt een leidinggevende rol had. De 64-jarige man uit Moordrecht kreeg vier jaar omdat hij de chemicaliën uit België naar Nederland bracht.

