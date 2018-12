Club Magnum in Zoetermeer half jaar dicht

ZOETERMEER - Club Magnum in Zoetermeer moet een half jaar dicht. Dat heeft burgemeester Charlie Aptroot donderdag besloten. Voor de deur van de uitgaansgelegenheid werd eind november een handgranaat gevonden. In september werd de voordeur van de zaak aan de Van der Hagenstraat beschoten.

Na de vondst van de handgranaat moest Club Magnum twee weken dicht. Burgemeester Aptroot had het vermoeden dat de eigenaar zich niet aan de veiligheidsafspraken had gehouden. Meer wilde de burgemeester daar niet over zeggen. 'Als blijkt dat de afspraken inderdaad niet zijn nagekomen volgen andere stappen', zei Aptroot.

De burgemeester heeft nu besloten om Club Magnum voor een half jaar te sluiten. 'Het is het tweede zeer ernstige incident dat binnen korte tijd bij deze club plaatsvindt. En de club is één van de veiligheidsafspraken niet volledig nagekomen,' schrijft Aptroot aan de gemeenteraad.



In gesprek met sportclubs

De burgemeester gaat komende maandag met sportclubs in gesprek die in de buurt van Club Magnum aan de Van der Hagenstraat zitten: 'Er is grote maatschappelijke onrust bij de leden en bezoekers van de omliggende (sport)clubs ontstaan. Dit is voor mij aanleiding om aanstaande maandag met bestuursleden van de omliggende (sport)clubs in gesprek te gaan.'

De bedrijfsleider van de Zoetermeerse club is niet blij met de sluiting: 'We komen vrijdag met de directie bij elkaar en dan bekijken we wat we hiertegen kunnen doen.' Na de vondst van de handgranaat zei hij: 'Ze willen dat mijn tent dicht gaat. Ze hopen dat burgemeester Aptroot naar aanleiding van dit incident Magnum sluit. Het is een laffe daad'.