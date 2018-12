Deel dit artikel:













Ruim 3500 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen Een eerdere vangst van illegaal vuurwerk | Archieffoto: Politie Eenheid Den Haag

REGIO - In Wassenaar en Leiden is donderdag ruim 3500 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. In het villadorp lag 1750 kilo in een garage, in de Sleutelstad werd 2000 kilo gevonden in twee loodsen. Twee mannen uit Wassenaar van 19 en 53 zijn aangehouden.

De recherche begon een onderzoek nadat er een tip was binnengekomen. Het onderzoek leidde naar de twee verdachten en de opslaglocaties. Zowel de garage als de loodsen waren niet ingericht op de opslag van vuurwerk. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben dit jaar afspraken gemaakt over de opsporing en vervolging van handel in en opslag en afsteken van illegaal vuurwerk. Het OM zal forse straffen gaan eisen, zo meldt de politie, en dat zou kunnen uitdraaien op enkele weken celstraf.