Luchtdrukprobleem station Delft aangepakt

DELFT - Een jaar later dan gepland, begint ProRail met het aanpakken van luchtdrukprobleem op station Delft aan. Als er een trein doorrijdt met 120 kilometer per uur of meer waaien alle deuren open, zo bleek in 2015 kort voor de opening van het station. Als tijdelijke oplossing zijn destijds de draaideuren vervangen door zwaaideuren. Nu komt er een definitieve oplossing.

Eigenlijk zou een jaar geleden al begonnen worden met het verhelpen van de problemen, maar toen ging de aannemer failliet. Het werk wordt nu door een ander aangepakt.

Het luchtdrukprobleem kwam aan het licht bij testritten vlak voor de opening van de Delftse spoortunnel en het nieuwe station in die tunnel. De draaideuren in de stationshal en naar de fietsenstalling gingen spontaan draaien als er een trein langsreed. De maximumsnelheid in de tunnel is daarop verlaagd naar tachtig kilometer per uur en de deuren zijn vervangen.



Aparte vluchtdeuren

De oorspronkelijke deuren waren ook bedoeld als vluchtuitgangen. Na onderzoek is besloten om aparte vluchtdeuren in de gevel te maken, naast de draaideuren, die weer terugkomen. Daarnaast komen er beweegbare kleppen in de gevel die zullen meewaaien met de wind als er een trein passeert.

Uiteindelijk moeten de treinen met 140 kilometer per uur door het station kunnen rijden zonder dat de deuren gaan draaien of openwaaien. Heel vaak komt dat nu niet voor, want alleen de intercity van Den Haag naar Brussel stopt niet op het station, en die gaat maar vier keer per dag.



De kleppen komen eerst

Een aannemer is inmiddels bezig met voorbereidende werkzaamheden. Begin volgend jaar gaat het eigenlijke werk van start. Eerst worden de beweegbare kleppen in de gevel gemaakt, daarna worden de deuren aangepakt. In de zomer zal 's nachts met testtreinen worden bekeken of de aanpassingen hebben gewerkt.