'Het geheim van een goede trouwfoto? Geen koffie drinken of naar de wc gaan...' Gabriel Scharis. (Foto: Trouwfotograaf.nl) Foto: Gabriel Scharis Foto: Gabriel Scharis Foto: Gabriel Scharis Foto: Gabriel Scharis Foto: Gabriel Scharis

DEN HAAG - Gabriel Scharis (34) uit Den Haag mag zich 'de beste bruidsfotograaf van de BeNeLux' noemen. Hij is als eerste geëindigd in de Masters of Wedding Photography. 'Dit is een enorme eer', reageert Scharis, die op vakantie is in Dubai.

De jaarlijkse verkiezing wordt over meerdere rondes gehouden en een internationale jury bepaalde dat Scharis bij de beste drie uiteindelijk Yves Schepers (Bonheiden, België) en Dianne Bouman (Veen, Noord-Brabant) aftroefde. Er waren meer dan zevenduizend inzendingen van ruim 450 trouwfotografen. 'Het is heel moeilijk om in de top-10 te komen', stelt Scharis, die sinds 2014 als professioneel fotograaf werkt en zich daarvoor voornamelijk bezig hield met bruiloften filmen. 'Vorig jaar ben ik vierde geworden. Mijn doel was om dit jaar nóg betere foto's te maken. Met deze prijs is al dat harde werken beloond.'

'Het blijft gokken' Wat de wedstrijd ook bijzonder maakt, is dat alle deelnemers per ingestuurde foto een bedrag moeten betalen. Dat vindt Scharis zelf niet zo gek. 'Als je meespeelt met de loterij, hoop je ook dat je de jackpot wint. Het blijft gokken, tenzij je heel erg overtuigd bent van jezelf.' Het geheim van een goede trouwfoto? 'Ik ben erg lang bezig met nabewerken, om ze nog mooier te maken. Bruiloften zijn vaak heel druk en hectisch, maar het gevaar is dat je niet de tijd neemt om een goede foto te maken. Je moet de pure emotie kunnen zien. En dus niet op dat moment even koffie aan het drinken zijn of naar de wc gaan...'

