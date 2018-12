Deel dit artikel:













Goot moet verkeerslawaai opvangen De geluidsabsorberende goot (Beeld: Omroep West)

DE LIER - Langs de Burgemeester Van Doornlaan in De Lier wordt een speciale rand langs het asfalt aangelegd. Over 300 meter komt een geluidsabsorberende goot. De goot is ontwikkeld in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

De zogeheten whisstone vangt geluid op dat afkomstig is van autobanden op asfalt. Het geluid verdwijnt in sleuven in de goot, maar komt daar ook weer uit en duwt het overige geluid omhoog. Daardoor is het naast de whisstone stiller. De provincie gaat vanaf volgende week geluidsmetingen doen langs de weg om te kijken of het principe echt werkt. Ook zal aan mensen die langs de weg wonen worden gevraagd of ze verschil merken.