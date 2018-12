Nog geen digitale pas voor Zoetermeerse minima

ZOETERMEER - Het is Zoetermeer niet gelukt om de ZoetermeerPas te digitaliseren. Dat meldt de gemeente. Inwoners die voor de pas in aanmerking komen, krijgen voor volgend jaar nog een 'ouderwetse' pas met papieren cheques.

Zoetermeer wil de kortingskaart voor minima digitaliseren, omdat hij dan makkelijker te gebruiken is. Bovendien kunnen mensen via een speciaal account bijhouden wat ze allemaal met de pas gedaan hebben.

De gemeente zegt geen garantie te kunnen geven dat het nieuwe systeem al meteen op 1 januari werkt. Daarom is ervoor gekozen om nog een jaar met het oude systeem door te gaan. De pas is één jaar geldig, dus er wordt niet tussentijds gewisseld, aldus de gemeente.



1 januari 2020

Het streven is nu om het digitale systeem op 1 januari 2020 in te voeren. Wat de problemen op dit moment precies zijn, is niet bekend.

