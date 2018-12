Huisweigerende asielzoeker mag voorlopig niet op straat worden gezet

AZC in Katwijk. (Foto: Google Maps)

KATWIJK - De Iraakse vluchteling die een woning in Leiden weigerde, en daardoor dakloos dreigde te worden, mag voorlopig niet uit het asielzoekerscentrum (AZC) in Katwijk worden gezet. Dat besliste de rechter donderdag.

De man kwam met zijn vrouw en kinderen naar Nederland, maar scheidde hier van zijn echtgenote. De ex-vrouw en de kinderen kregen een woning toegewezen en vertrokken uit het AZC. De man bleef alleen achter.

Het AZC in Katwijk is bedoeld voor gezinnen, en daarom regelde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een flatje voor de vluchteling in Leiden. Hier moet de man zestien traptreden beklimmen om bij de voordeur te komen, en nog eens veertien om de douche en de slaapkamer te bereiken. Dat lukt hem niet, blijkt uit medisch onderzoek, omdat hij astma en hartklachten heeft. Om die reden weigerde hij de flat.



Bestuursrechter afwachten

Het COA wil de man weghebben uit het AZC en dreigde hem op straat te zetten. Hierover loopt ook een rechtzaak bij de bestuursrechter. Maar het COA wilde daar niet op wachten en spande een kort geding aan. De kortgedingrechter besliste donderdag dat de uitspraak van de collega bij de bestuursrechtbank afgewacht moet worden. Die doet over enkele weken uitspraak.