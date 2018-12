Dion Malone (ADO) moet ex-zaakwaarnemer 10.000 euro betalen

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Dion Malone moet zijn voormalig zaakwaarnemer John Veldman alsnog een schadevergoeding van 10.000 euro betalen. Dat liet de arbitragecommissie van voetbalbond KNVB donderdag weten na een geschil tussen beiden.

Malone vertrok afgelopen zomer na twaalf jaar samenwerking bij Veldman. De controlerende middenvelder was na zijn contractontbinding bij FK Qabala in Azerbeidzjan ontevreden over de opties die Veldman had voor zijn cliënt en besloot de samenwerking te beëindigen.

Uiteindelijk tekende Malone voor twee jaar bij ADO. Maar omdat Veldman al wel voorwerk had gedaan voor deze overgang, is de arbitragecommissie van mening dat Malone een schadevergoeding moet betalen.

