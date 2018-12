Inzamelingsactie om café voor katten en ouderen te openen

LEIDEN - Met behulp van een crowdfundingsactie hoopt Chantal Vijlbrief (28) het eerste kattencafé van Leiden te kunnen openen. En omdat ze zich ook op ouderen gaat richten, al dan niet alleenstaand, heeft de gemeente alvast een duit in het zakje gedaan.

Tot nu toe heeft ze met haar actie 7000 euro opgehaald, maar haar streefbedrag is 22.500 euro. Dat heeft ze nodig voor de verbouwing en inrichting van een pand in het centrum van de stad. 'Ik heb al een paar pandjes gezien, maar niet iedereen zit op katten te wachten', verklaart Vijlbrief.

Ze kwam op het idee toen ze jaren geleden een kattencafé in Amsterdam bezocht. 'Dat is in mijn hoofd blijven zitten. Het lijkt me zo geweldig om een plek te creëren waar je koffie kunt drinken én van katten kunt genieten. Dus ben ik vorig jaar een plan gaan schrijven.'



'Naar katten kan ik uren kijken'

Vanzelfsprekend is Vijlbrief ook helemaal gek op katten. 'Honden zijn ook leuk, maar naar katten kan ik uren kijken. Het klopt dat de meeste niet naar je luisteren. Maar dat ze eigengereid zijn, vind ik eigenlijk ook wel weer leuk.'

Hoewel het kattencafé in Den Haag deze zomer zijn deuren moest sluiten, denkt ze dat haar plan kans van slagen heeft. 'Je ziet dat kattencafés heel druk bezocht worden. Vaak zijn ze twee dagen dicht, maar die dagen ga ik gebruiken voor ouderen, bijvoorbeeld mensen met Alzheimer.'



Tot en met 30 december

Vijlbrief, die nu nog in een restaurant van het LUMC-ziekenhuis werkt, wil het café naar haar eerste kat Sophie vernoemen. Op dit moment heeft ze thuis drie viervoeters: Alfie, Bella en Gino. De crowdfunding duurt nog tot en met 30 december. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.'

