Sleutelstad FM aangewezen als lokale omroep van Leiden

LEIDEN - Het Commissariaat voor de Media heeft Sleutelstad FM voor de komende vijf jaar aangewezen als lokale omroep voor Leiden. Unity.NU, dat die functie tot nu toe vervulde, mag blijven dienen als publieke omroep voor de buurgemeenten Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

'We zijn er blij mee', laat Sleutelstad-eigenaar Chris de Waard in een eerste reactie weten. Tegelijkertijd had hij ook gehoopt op een zendvergunning voor de omliggende gemeenten. 'Dit is voor ons de second best option. Wij vinden dat we het beter zouden kunnen doen dan Unity. Daar ging deze hele omroepstrijd om.'

Bij de aanwijzing van een lokale omroep volgt het Commissariaat voor de Media doorgaans het advies van de plaatselijke politiek. De gemeenteraad van Leiden had zich vorig jaar al unaniem achter Sleutelstad geschaard, maar het college moest die keuze op 30 oktober nader onderbouwen tijdens een hoorzitting.



Voorkeur voor Unity

Voorschoten en Zoeterwoude spraken een voorkeur uit voor Unity, Oegstgeest gaf aan geen voorkeur te hebben. In de gemeente Leiderdorp, waar Unity nu de taak van publieke omroep invult, loopt de zendvergunning pas over twee jaar af.

Omroep West en Unity werken inmiddels bijna drie jaar intensief samen als mediapartners. 'Uitermate teleurstellend', reageert Omroep West-directeur Gerard Milo op de beslissing van het Commissariaat voor de Media.



Beroep tegen uitspraak

Unity-producent Rudo Slappendel is verrast door de toewijzing aan Sleutelstad. 'Als omroep beraden we ons nu om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Uiteraard zijn we blij dat we in ieder geval de omroep voor Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest blijven. De komende vijf jaar zullen we ons daar vol voor inzetten.'

