Hotel Des Indes sluit zich aan bij andere hotelketen

DEN HAAG - Hotel Des Indes in Den Haag treedt toe tot de groep The Leading Hotels of the World. Dat is een 'merk' dat 400 bijzondere hotels in 80 landen dragen. Des Indes zat bij de Luxury Collection van hotelgroep Marriott. Dat contract is opgezegd.

Een woordvoerder kan niet aangeven hoeveel geld er met de wisseling van hotelgroep gemoeid is. Ze laat alleen weten dat het Des Indes niet is overgenomen. Het zou de wens van het management zijn geweest om toe te treden tot The Leading Hotels. In een schriftelijke verklaring laat general manager Coen Masselink van Hotel Des Indes weten dat door het toetreden tot de nieuwe groep 'extra investeringen in ons historische gebouw' mogelijk zijn. Wat dat precies inhoudt is niet bekend. Nederland telt nu vier hotels die bij de groep horen: De Amsterdamse hotels Okura, Conservatorium en Hotel de L’Europe en vanaf 10 december dus het Haagse Hotel Des Indes.