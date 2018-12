WestWekker: Elektrische bussen en de eerste ijsbaan

REGIO - Goeiemorgen! De laatste werkdag van de week alweer, waarop we een bijzondere fotograaf portretteren en de eerste ijsbaan van het winterseizoen open gaat.

Wat je vandaag kunt verwachten:

* Brenda Riethoven uit Den Haag maakt portretten van mensen met het syndroom van Down. Ze begon ooit met haar eigen dochter, maar heeft inmiddels een serie van tien gemaakt. 'Het idee achter deze serie van tien foto's is dat men het idee heeft dat jongeren met Down altijd alleen maar lief, zacht en knuffelig zijn. Maar het zijn ook mensen met een droom en een doel. Ook zij willen serieus worden genomen.'

* De HTM gaat vanaf zondag met elektrische bussen rijden. De nieuwe dienstregeling gaat zondag in, en op lijn 28 komen acht e-bussen. Lijn 28 rijdt nu van Voorburg naar Den Haag Centraal, maar gaat vanaf zondag doorrijden naar het Zuiderstrandtheater. De elektrische bus wordt vanochtend gepresenteerd, en wij zijn daar natuurlijk bij.

* En vanmiddag in ons programma Margriet met Margriet van der Eijk is Ed Struijlaart te gast. De Haagse zanger komt vertellen over zijn jeugd. Te horen tussen twee en vier uur vanmiddag op Radio West 89,3 FM.

Het weer: Het is overwegend bewolkt, er zijn perioden met regen en het gaat behoorlijk waaien, aan zee zelfs windkracht 7. Met twaalf of dertien graden is het wel zeer zacht voor december.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.



En dit moet je verder nog weten:

* ProRail gaat het luchtdrukprobleem op station Delft oplossen. Er komen beweegbare kleppen langs de bovenrand van de glazen gevel, en andere deuren, waardoor de wind naar buiten kan die door langsrijdende treinen door de tunnel wordt geduwd.

* Leiden krijgt een andere lokale omroep. Unity, mediapartner van Omroep West, verliest zijn licentie aan Sleutelstad FM. Unity blijft wel uitzenden voor de buurgemeenten van Leiden.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald.