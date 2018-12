Deel dit artikel:













'Werkambassadeur' moet vacatures vinden voor Haagse werklozen Foto: UWV

DEN HAAG - De gemeente Den Haag begint een proef met een MKB Werkambassadeur die langdurig werklozen aan een baan moet helpen. Het is de bedoeling dat die 'ambassadeur' banen vindt die je niet makkelijk in de systemen van arbeidsbureaus tegenkomt. De proef wordt in eerste instantie alleen op bedrijventerrein Zichtenburg Kerketuinen en Dekkershoek gehouden.

Op het bedrijventerrein zitten vierhonderd ondernemingen. Het zijn volgens de gemeente doorgaans kleine, vaak technische, bedrijven die hun vacatures meestal niet melden bij officiële instanties. De speciale ambassadeur moet die vacatures opmerken en kijken of er geschikte kandidaten voor zijn. Een soortgelijke ambassadeur werkt ook in Rotterdam. Daar zijn inmiddels duizend mensen aan een baan geholpen.

'Te veel mensen langs de zijlijn' De proef werd donderdag officieel ingeluid door wethouder Rachid Guernaoui. 'Economisch hebben we de wind mee, tegelijk staan er nog te veel mensen langs de zijlijn', sprak hij. In Den Haag zitten 22.000 mensen langdurig in de bijstand. Dat moet anders, vindt Guernaoui.