DELFT - In Delft hebben twee mannen een woning overvallen. Dat gebeurde aan het Pijlstaartpad in de wijk Tanthof, zo meldt de politie.

De politie is op zoek naar twee mannen met een donkere huidskleur die vanaf het Pijlstaartpad zijn weggerend. Eén van de twee heeft een rastakapsel.



Wat er precies is gebeurd, of er iets is buitgemaakt en of er bewoners thuis waren is nog onduidelijk.