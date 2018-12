Vader en zoon Steijn genieten in De Kuip: 'Een droom om tegen Feyenoord te debuteren'

DEN HAAG - Onder je vader debuteren in de eredivisie, dat is niet veel voetballers gegeven. Voor de 17-jarige Sem Steijn kwam op een kletsnatte avond in De Kuip echter een droom uit. De middenvelder uit Den Haag mocht van zijn vader Maurice een paar minuten meedoen tegen Feyenoord.

'Het maakte mij echt niet uit dat we met 4-1 achter stonden. Onder je vader debuteren in de eredivisie, dat willen toch alle jongetjes? Het is een droom om hier te mogen debuteren', zei Steijn junior, die dit seizoen door ADO Den Haag in Venlo is gestald om onder de vleugels van vader Maurice ervaring op te doen.

Steijn senior miste een handvol spelers door blessures en schorsingen en nam daarom liefst drie A-junioren mee naar Rotterdam. Evert Linthorst debuteerde in de basis, Simon Janssen en de jonge Steijn - die in het KNVB Bekertoernooi al zijn officiële profdebuut maakte - mochten in de slotfase invallen.



'Dartelen tussen al die grote mannen'

'Het moment was daar', verklaarde de trainer van VVV. 'We misten heel veel spelers en we hadden een paar junioren mee die het hartstikke goed doen op de training. Dan moet je die soms belonen. Als vader zijnde was het natuurlijk een mooi moment. Het doet je goed als je je eigen vlees en bloed daar op het veld ziet dartelen tussen al die grote mannen. Dat maakte me trots.'

LEES OOK: VVV-speler Sem Steijn blij met hereniging met vader Maurice: 'Super naar m'n zin'