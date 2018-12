Aangepast plan voor N14 voorgelegd aan Leidschendammers

LEIDSCHENDAM - Inwoners van Leidschendam hebben donderdagavond de nieuwe plannen voor de N14 kunnen bekijken. De doorstroming op de N14, tussen de A4 en A44, is in de spits al jaren een probleem. De eerder bedachte keerlussen zijn uit het plan gehaald. In het nieuwe ontwerp blijven de verkeerslichten staan. Ook komen er 'linksaffers', afslagen die direct naar de N14 gaan.

Naast de huidige problemen in de spits moet er ook iets gedaan worden aan de toenemende drukte de komende jaren. Met de komst van de Mall of the Netherlands in Leidschendam komt er in de toekomst waarschijnlijk alleen maar meer verkeer bij.

Bij een eerdere presentatie van de plannen in oktober mochten inwoners van Leidschendam feedback geven op de ideeën. Na het tonen van het nieuwe ontwerp blijven sommige omwonenden sceptisch. 'Ik mis bijvoorbeeld een plan voor de fietsers', zegt een buurtgenoot. 'Het zal best iets verbeteren, maar de hele opzet is nog niet zo dat ik denk dat het veel rustiger zal worden. En dat is iets waar ik me zorgen om maak', zegt een ander.



In 2026 klaar

De nu voorgestelde variant leidt tot een basisontwerp begin volgend jaar. Daarna moet het plan nog langs de minister. Als alles volgens planning verloopt wordt er in 2023 met de weg begonnen, die moet rond 2026 klaar zijn.