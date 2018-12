Deel dit artikel:













Aangepast plan voor vernieuwde N14 voorgelegd aan Leidschendammers Het kruispunt van de Noordsingel en de N14 in Leidschendam (Foto: Omroep West)

LEIDSCHENDAM - Donderdagavond heeft Rijkswaterstaat vernieuwde plannen gepresenteerd in strijd tegen de overlast op de N14. De doorstroming op de N14 tussen de rijkswegen A4 en A44 is in de spitsuren al jaren een probleem. En met komst van de Mall of The Netherlands wordt het er de komende jaren alleen maar drukker.

Bij een bijeenkomst van Rijkswaterstaat op 18 oktober werden meerdere plannen van aanpak gepresenteerd. Hierbij werden oplossingen getoond voor de kruising van de Noordsingel en de Prins Bernhardlaan en de kruising van de heuvelweg en de Mgr. Van Steelaan in Leidschendam. Inwoners hebben naar de plannen gekeken en feedback gegeven. Daar heeft Rijkswaterstaat naar gekeken en ook iets mee gedaan. De keerlussen die in het plan stonden zijn eruit gehaald. Dit zorgt ervoor dat de wegen niet verbreed hoeven worden. Daar komen nu ‘linksaffers’ voor in de plaats. Dat zijn afslagen die rechtstreeks naar de N14 gaan.

Scepsis Toch blijven bewoners sceptisch op de plannen. ‘Ik mis bijvoorbeeld een plan voor de fietsers’, zegt een bewoner. ‘Sommige bewoners zullen best blij zijn na vanavond., Het zal best iets verbeteren, maar de hele opzet is nog niet zo dat ik denk dat het veel rustiger zal worden. En dat is iets waar ik me zorgen om maak’, zegt een ander. De nu voorgestelde variant leidt tot een basisontwerp begin 2019. Daar komt een ontwerp-tracébesluit uit voor de minister voor de hele A4 en dit deel van de N14, en dat wordt in september volgend jaar vastgesteld..