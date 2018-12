Lijsttrekker DENK Zuid-Holland is ex-PvdA'er

DEN HAAG - Ex-PvdA'er Metin Çelik voert de lijst aan van de politieke beweging DENK in Zuid-Holland voor de Provinciale Statenverkiezingen. Çelik vertrok vorige maand als Statenlid namens de Partij van de Arbeid. Namens de sociaaldemocraten was hij eerder Tweede Kamerlid (2010-2012) en gemeenteraadslid in Rotterdam (1998-2010).

In een exclusief interview met Omroep West maakt Çelik zich bekend als lijsttrekker. 'Ik had bewust besloten om te stoppen met de politiek. Maar toen ik het aanbod van DENK kreeg, ben ik gaan nadenken. Ik realiseerde dat ik nog veel zin had', zegt hij. Hij werd gebeld door de politiek leider van DENK, Tunahan Kuzu, of ik met hem wilde afspreken. 'Toen vroeg hij mij of ik lid wilde worden en of ik mij kandidaat wilde stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen. 'We hebben politici zoals jij nodig', zei Tunahan.' Sinds drie weken is Çelik lid van DENK en heeft hij zijn partijlidmaatschap van de PvdA opgezegd.

Het is opvallend hoe iemand zich al zo snel kan thuisvoelen bij zijn nieuwe partij DENK, terwijl hij al twintig jaar actief was voor de Partij van de Arbeid. Çelik antwoordt: 'Dat is minder vreemd dan je denkt. Ik heb met Tunahan Kuzu samengewerkt toen ik raadslid was in Rotterdam, daarnaast zitten bij DENK meer ex-PvdA'ers. DENK heeft een steeds breder draagvlak, want de steun voor DENK groeit. In de debatten die ik van hen in de Tweede Kamer heb gezien, was ik het al op heel veel punten met hen eens.' Ook in het verkiezingsprogramma van DENK voor de Tweede Kamerverkiezingen kon hij zich vinden. Hij schrok zelfs een beetje - in goede zin - toen hij hun plannen las. 'Eerlijk is eerlijk: ik wist dat DENK op een aantal thema's progressief is, maar ik had niet verwacht dat het zó progressief was.'



'Veel mensen zullen het niet leuk vinden'

Dat progressieve aspect miste Çelik juist bij de Partij van de Arbeid. 'Ik was al langere tijd niet blij met de koers van de PvdA. Ik heb altijd intern, vanuit de partij, geprobeerd koers te wijzigen.' Hoe verwacht hij dat zijn oud-partijgenoten reageren op dit nieuws? 'Heel veel mensen zullen verrast zijn. Heel veel mensen zullen het niet leuk vinden dat ik de PvdA heb verlaten en nu lijsttrekker ben van DENK.'

DENK staat bekend als partij die strijdt voor een inclusieve samendeling, zodat iedereen kan en mag meedoen en niemand wordt buitengesloten. Maar de provincie gaat over praktische zaken; zoals wegen, windmolens en natuurgebieden. Dus wat heeft DENK in Zuid-Holland te zoeken? Çelik: 'Het beeld is dat DENK zich alleen druk maakt over inclusiviteit en gelijkheid in de samenleving. Het klopt dat DENK iets vindt van de tweedeling in de maatschappij, maar DENK heeft een bredere visie. Bijvoorbeeld over de energietransitie, de zorg, sociale woningvoorraad, natuur en recreatie, etcetera.'



Openbaar vervoer te duur

De lijsttrekker werkt nog aan het verkiezingsprogramma. Daarin staan natuurlijk thema's die de provincie raken. Zo is het openbaar vervoer te duur. Dat roep ik al jaren - ook als PvdA'er - en dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Verder vindt DENK dat de Waterschappen onderdeel van de provincie moeten worden. 'Dat vind ik allang - ook voordat ik bij DENK aan de slag ging.'

Çelik denkt dat drie zetels realistisch is voor de komende verkiezingen. 'Maar eigenlijk zou het moeten lukken om vier zetels te behalen, als je kijkt naar de groei van de partij. Je moet de aanhang in Den Haag, Rotterdam, Schiedam en Dordrecht niet onderschatten.' Hij ziet voor DENK niet een rol in de coalitie weggelegd. 'We zullen een bescheiden rol spelen, maar we hebben potentie om de boel te veranderen vanuit bijvoorbeeld drie zetels.' Mocht de uitslag tegenvallen en DENK geen zetels krijgen, wat dan? 'It's all in the game, maar het is niet waarschijnlijk.'



Verkiezingsprogramma

De andere kandidaten op de lijst van DENK voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland worden later bekendgemaakt, waarschijnlijk in januari. Het verkiezingsprogramma is over een paar weken af.

