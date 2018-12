Deel dit artikel:













Steekpartij in Sleepnetstraat op Scheveningen Steekpartij Sleepnetstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een steekpartij in een flat aan de Sleepnetstraat op Scheveningen is een gewonde gevallen. Op het plein voor de flat werd een gewonde aangetroffen. Deze persoon had steekwonden in bovenlichaam. Hij is behandeld door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie was met veel personeel ter plaatse en heeft één verdachte aangehouden. Mogelijk heeft de steekpartij zich afgespeeld in de hal van de flat. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht.