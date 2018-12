Verdachte aangehouden na steekpartij Sleepnetstraat Scheveningen

DEN HAAG - Bij een steekpartij in een flat aan de Sleepnetstraat op Scheveningen is donderdagavond een 25-jarige man gewond geraakt. De politie heeft een 46-jarige Hagenaar aangehouden als verdachte.

De steekpartij vond plaats in een woning. De verdachte zou het slachtoffer met een steekwapen hebben gestoken. Na een korte worsteling sloeg hij op de vlucht. De politie kon hem even later aanhouden op de Sleepnetstraat. Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis.