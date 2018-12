Kerkdienst voor Armeens gezin duurt al meer dan 1.000 uur

DEN HAAG - De estafettekerkdienst in kerk- en buurthuis Bethel in Den Haag is inmiddels al duizend uur aan de gang. Vrijwilligers houden daar non-stop een dienst om te voorkomen dat het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan wordt uitgezet. Volgens Derk Stegeman, de coördinator van het kerkasiel, hebben de vrijwilligers in de kapel dit als een bijzonder moment beleefd.

'Het is niet iets waar we naar uitkeken toen we startten', zegt Stegeman. 'Het is wel iets wat we niet alleen met droefheid markeren', vervolgt hij. 'Het is bijzonder dat we die duizend uur halen met zoveel steun en betrokkenheid van anderen. Daar zijn we dankbaar voor.'

Bij het begin van de actie, nu zes weken geleden, hadden de organisatoren niet heel veel verwachtingen. 'We begonnen met het idee, dat we het op eigen kracht toch minstens een week moesten kunnen volhouden', aldus Stegeman. 'Als dan na een paar dagen predikanten en voorgangers van buiten Den Haag zich aansluiten, dan geeft dat op een bepaalde manier ook kracht en moed om dat vol te houden.' Er hebben zich inmiddels al meer dan 550 vrijwilligers aangemeld.



Adempauze

'Toen we begonnen hebben we niet zozeer gezegd dat we pas stoppen als de uitzetting voorkomen wordt', vertelt Stegeman. 'We begonnen dit kerkasiel om een adempauze te creëren, een veilige ruimte te bieden. Door de kerkdienst is de familie Tamrazyan veilig in Bethel.' Het gesprek dat ze hebben met de overheid is wat de coördinator betreft goed. 'Er wordt echt geluisterd naar elkaar. We denken op dit moment zeker niet: er is geen enkel perspectief.'

Armenië is volgens de overheid een veilig land, maar Stegeman ziet dat anders. 'Je kan misschien in algemene zin zeggen dat Armenië een relatief veilig land is, maar dit hoeft niet voor alle individuele gevallen te gelden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit gezin niet veilig is in Armenië.' Volgens hem staat het gezin Tamrazyan ook voor een hele grote groep gezinnen die eigenlijk al lang in de regels van het kinderpardon had moeten vallen en hier op die gronden een status had moeten hebben.

