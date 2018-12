Deel dit artikel:













Sticker moet huisdieren redden bij brand De brandweer redde een kat bij een brand in Delft | Foto: Marofer

DEN HAAG - 'Attentie! Huisdieren aanwezig.' Een sticker met deze tekst moet dieren redden bij brand. Als bewoners deze sticker op de voordeur plakken, kan de brandweer in een oogopslag zien of er nog dieren in huis zijn. De Partij voor de Dieren (PvdD) in Den Haag wil dat de gemeente deze stickers gaat verstrekken.

PvdD-raadslid Robin Smit verwacht dat de stickers vele dierenlevens kunnen redden. 'Er komen nu nog te vaak huisdieren om bij woningbranden omdat de brandweer niet weet of en hoeveel dieren er in het brandende huis zitten', zegt hij. 'De gemeente zou de stickers kunnen uitdelen onder dierenbezitters, zodat het voor brandweerlieden altijd duidelijk is of in een woning huisdieren aanwezig zijn.' De PvdD wil van het college weten wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente Den Haag voor het uitdelen van deze stickers en heeft raadsvragen gesteld. Ook wil Smit laten onderzoeken of de stickers naar dierenwinkels, maneges en dierenopvangcentra kunnen worden gestuurd. Smit: 'Zo beschermen we alle dieren in Den Haag'.

