Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zuidbrug sluis Leidschendam pas in januari terug De sluis in Leidschendam | Foto: Provincie Zuid-Holland

LEIDSCHENDAM - De Zuidbrug van de sluis in Leidschendam wordt pas in januari 2019 teruggeplaatst. Dat is later dan gepland, om extra verkeershinder rond de feestdagen te voorkomen. Dat meldt de provincie Zuid-Holland, na overleg met de gemeente Leidschendam en ondernemers.

Op dit moment wordt de Zuidbrug opgeknapt op een andere locatie. Auto's kunnen via een tijdelijke brug naar de overkant. Fietsers en voetgangers gebruiken de Noordbrug. Als de Zuidbrug is teruggeplaatst, beginnen de werkzaamheden aan de Noordbrug. De precieze datum van de terugplaatsing is nog niet bekend. Naast onderhoud aan de bruggen worden ook de sluisdeuren en het metselwerk hersteld. Het scheepvaartverkeer door de sluis is tot 15 februari gestremd. Alle werkzaamheden moeten in april klaar zijn.