Nieuwe dienstregeling HTM: meer trams in de spits

REGIO - Aanstaande zondag gaat de nieuwe dienstregeling in bij HTM. De vervoersmaatschappij meldt veel veranderingen. Zo gaan er meer trams in de spits rijden. Verder zijn er veel wijzigingen voor de buslijnen. Bovendien verlengt HTM de spits van 18.00 uur naar 19.00 uur.

De frequentie van tram 6 wordt in de middagspits verhoogd van zes naar zeven trams per uur. RandstadRail 3 en 4 blijven met twaalf trams per uur rijden. Tram 1 rijdt zeker nog tot half februari tussen Delft Tanthof en de Gravenstraat. Zolang de werkzaamheden aan de Scheveningseweg duren vervangen bussen 31 en 61 de tram tussen Scheveningen en het centrum van Den Haag.

Vanaf volgend jaar komen er drie nieuwe buslijnen bij: bus 20 (Den Haag Centraal - Duinzigt), snelbus 27 (Randveen - Station Mariahoeve) en spitsbus 29 (Oude Waalsdorperweg - Station Rijswijk). Het nachtbusnetwerk van HTM wordt uitgebreid. Vanaf vrijdag 14 december gaan de nachtbussen op vrijdag- en zaterdagnacht ook rijden naar onder andere Voorschoten en Wassenaar.



Elektrische bussen

De huidige spitsbus 28 wordt een volwaardige buslijn tussen Den Haag Zuiderstrand en station Den Haag Centraal. In de spits rijdt de bus door naar station Voorburg. Met deze eerste stap op weg naar zero emissie busvervoer wil HTM vooral veel ervaringen opdoen die HTM kan gebruiken bij de vervanging van de busvloot in de komende jaren.

Bus 23 gaat rijden van Scheveningen Noord naar het nieuwe eindpunt halte Colijnplein. Deze halte ligt bij het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein. Bus 23 rijdt in de weekenden tussen 1 mei en 1 september door naar Kijkduin. Tijdens de zomervakantie rijdt bus 23 dagelijks van 09.00 uur tot 20.00 uur tussen Scheveningen Noord en Kijkduin. De halten Admiraal Helfrichsingel en Klaroenstraat in Rijswijk vervallen vanaf 9 december 2018.

Alle informatie over de gewijzigde tijden, routes, en meer is te vinden op www.htm.nl