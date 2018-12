Hoogspanning bij start elektrische bus HTM

REGIO - De eerste elektrische bus in Den Haag gaat zondag rijden. Het gaat om lijn 28 die de nieuwe woonwijk bij het Zuiderstrand gaat verbinden met station Voorburg. Ook bijzonder is dat elektrische rolstoelen mee mogen met de nieuwe bus.

En juist het systeem dat er voor zorgt dat een rolstoel veilig vast staat in de bus verstoort vrijdag de openingsrit. Salma Belmoussa die jarenlang heeft gestreden voor het toelaten van elektrische rolstoelen in de bus is speciaal door HTM uitgenodigd voor deze speciale rit. Het lukt niet om haar rolstoel vast te klikken en de bus blokkeert. 'Twee dagen testen en alles gaat goed en nu niet, het blijft techniek', zegt HTM directeur Jaap Bierman.

Een snel uit de garage opgetrommelde tweede bus vervoert uiteindelijk de wethouders, genodigden en pers. Bierman zegt er met de technici van zijn bedrijf alles aan te doen om dit soort storingen in de dienst te voorkomen want anders kan een passagier met rolstoel alsnog niet mee. Salma is er heel blij mee dat HTM nu met een oplossing is gekomen voor het vervoer van elektrische rolstoelen, omdat het openbaar vervoer zo voor iedereen toegankelijk wordt. De komende jaren moet het hele wagenpark van HTM vervangen worden door elektrische exemplaren.



Nieuwe bus belt als een tram

Maar verder is er vooral enthousiasme over deze nieuwe bus. Je hoort hem niet en daarom belt hij, tot verwondering van voorbijgangers, als een tram. 'Door de elektrische aandrijving is er geen uitstoot en dat is goed voor het leefklimaat in de stad', zegt wethouder Robert van Asten van verkeer.

De bussen gaan 's nachts aan het stopcontact in de garage Telexstraat en worden overdag bijgeladen aan het eindpunt op het Norfolkterrein. De chauffeur klapt daar een stroomafnemer op het dak uit die contact maakt met een speciale laadpaal. Chauffeur Richard de Niet die de openingsrit rijdt wil nooit meer een andere bus. 'Je zit als chauffeur als een vorst in je wagen, geen last van schokken en geen geschud.'

LEES OOK: Nieuwe dienstregeling HTM: meer trams in de spits