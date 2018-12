De 'gele hesjes' protesteerden in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - De 'gele-hesjes-beweging' mag op het Plein in Den Haag demonstreren. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke besloten, nadat de beweging een verzoek daarvoor indiende bij de gemeente. De demonstratie mag uit maximaal honderd man bestaan, meldt een woordvoerder van de burgemeester. Vorige week verzamelden zich al zo'n honderd mensen op het Binnenhof.

'Het Plein is door de vele terrassen, horeca, winkelend publiek en de smalle aanrijroutes voor hulpdiensten niet geschikt voor demonstraties met meer dan honderd deelnemers. Vooral de smalle aanrijroutes maken het al lastig genoeg voor hulpdiensten om bij eventuele calamiteiten snel te kunnen ingrijpen', vertelt de woordvoerder.

'In het Haagse demonstratiebeleid is mede daarom afgesproken dat een demonstratie op het Plein uit maximaal honderd demonstranten kan bestaan.' Zodra er meer mensen komen opdagen mag de burgemeester maatregelen nemen zodat de politie kan ingrijpen. Dat is volgens de gemeente nodig voor de veiligheid van de demonstranten en andere bezoekers van de binnenstad.



Al eerder demonstratie bij Binnenhof

Vorige week demonstreerde de beweging ook al. Toen verzamelden zich meer dan honderd mensen met gele hesjes bij het Binnenhof in Den Haag. De politie sloot het Binnenhof toen af en stuurde de betogers naar het Malieveld. Ook werden drie mensen opgepakt, die werden de volgende dag weer vrijgelaten.

De beweging eist onder andere het aftreden van premier Mark Rutte, een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico, een referendum over het Marrakesh-verdrag en de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar.