Bomen verdwijnen vanwege verhuizing Tweede Kamer

DEN HAAG - Twintig bomen bij het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag dreigen tegen de vlakte te gaan. Reden is de tijdelijke verhuizing van de Tweede Kamer naar het ministerie vanwege de verbouwing van het Binnenhof. De Partij voor de Dieren (PvdD) in Den Haag, de PvdD-fractie in de Tweede Kamer en de Bomenstichting maken zich zorgen.

De bomen verdwijnen om plaats te maken voor de bouwplaats en de nieuwe ingang van het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Volgens een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf is de kap van de bomen noodzakelijk.

'We hebben uitvoerig onderzoek gedaan maar de ingang van het Kamergebouw kan niet ergens anders gemaakt worden', zegt hij. 'De Tweede Kamer krijgt jaarlijks te maken met driehonderdduizend bezoekers en die bezoekers kunnen we niet op een andere plek veilig binnen krijgen.'



Bomenstichting

Clara Visser van de Bomenstichting snapt hier niets van. 'Het gebouw is werkelijk omsingeld door toegangsroutes', zegt ze. 'Aan de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan zijn zeeën van ruimte om een ingang te realiseren.'

Ook de PvdD in Den Haag is 'not amused'. Volgens de partij is onvoldoende aangetoond dat de kap noodzakelijk is. 'Dit college heeft gezegd kapvergunningen strenger te zullen toetsen, maar daar blijkt niets van', zegt Robin Smit van de PvdD. 'Ik krijg graag tekst en uitleg over waarom deze groene oase wordt opgeofferd.' De partij heeft schriftelijke vragen gesteld.



Klimaatsverandering

PvdD-Tweede Kamerlid Christine Teunissen vindt dat het Rijksvastgoedbedrijf onvoldoende rekening houdt met de klimaatsverandering. 'Hittestress en wateroverlast nemen in rap tempo toe door het veranderende klimaat', zegt ze. 'Verstenen tussen het Centraal Station en de Utrechtsebaan is het slechtste wat je nu kunt doen. Het kabinet zou moeten inzetten op meer groen rondom het tijdelijke Kamergebouw.'

Volgens de Rijksgebouwdienst is er een zorgvuldige afweging gemaakt. 'We hebben gedegen onderzoek naar de bomen laten doen en uit dat onderzoek is gekomen dat de bomen gekapt kunnen worden', stelt de woordvoerder. 'Het gaat bijvoorbeeld niet om monumentale bomen. We hebben ze bovendien laten taxeren en geld in het bomenfonds van de gemeente gestort, zodat er nieuwe bomen terug kunnen komen.'