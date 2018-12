‘Het is een ratjetoe’, waarom rijden er zoveel verschillend gekleurde trams in Den Haag?

DEN HAAG - Alle trams en bussen in Den Haag en omliggende gemeenten moeten dezelfde kleur krijgen. Dat zegt directeur Jaap Bierman van het Haagse vervoersbedrijf HTM. Op dit moment is de kleurstelling van de trams in de stad een ratjetoe, vindt hij. Hij reageert op de Rake Vraag van Nico van den Broek, die niet begrijpt waarom er zoveel verschillende kleuren trams in Den Haag rondrijden.

Op dit moment rijdt de HTM met trams in drie kleurencombinaties rond: de bekende rood-beige stadstram, de nieuwe trams in donkergrijs met rood en de wit-blauwe RandstadRail. Als het aan Bierman ligt, krijgen alle trams en bussen van HTM dezelfde kleur, namelijk de huiskleuren van het bedrijf: wit met een rood accent.

Maar zo simpel ligt het niet. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft nieuwe donkergrijs-rode trams gekocht. En daar zit het hem nou juist in. De Metropoolregio volgt de huisstijl van R-Net. Die kleuren zijn donkergrijs en rood. Dat de trams verschillende kleuren hebben komt door het moment van aankoop en de overheidsorganisatie die verantwoordelijk was voor de kleur.



‘Een boerenkermis’

Vragensteller Van den Broek noemt de kleurenvariatie van de HTM-voertuigen een boerenkermis. In Amsterdam en Parijs hebben de voertuigen wel allemaal dezelfde kleur. ‘Waarom is het in Den Haag zo’n rommeltje’, vraagt Van den Broek zich af?

Zowel de HTM als de Metropoolregio vinden dat het openbaar vervoer in de regio één kleur moet hebben. Jaap Bierman: 'Een vervoersbedrijf als de HTM hoort in de Haagse regio te rijden met trams en bussen met een duidelijke en eenduidige kleur en die is er nu niet. Het is een ratjetoe.'



Nieuwe trams in één kleurstelling

Wanneer de oude rood-beige trams vervangen worden in 2024 krijgen de nieuwe trams de R-Net kleuren. De Haagse wethouder Robert van Asten voert ook het woord namens de Metropoolregio: 'Met de nieuwe trams in de R-Net-kleuren laten we zien dat het openbaar vervoer niet eindigt bij de stadsgrenzen. We willen dat reizigers de grijs-rode kleuren van R-Net gaan herkennen.'

Bierman wil ook een herkenbare kleur, maar dan wel een herkenbare kleur voor alleen de Haagse regio. Hij kan zich niet vinden in het idee dat de kleuren de stijl van R-Net hebben. De voertuigen in de R-Net-kleuren rijden namelijk ook in andere delen van de Randstad en zijn dus niet aan de stad gebonden.



Welke kleur moet volgens jou de trams hebben?



Grijs-rode trams slecht te zien

Er kleeft volgens Bierman nog een nadeel aan het grijs-rood. De donkere kleuren van R-Net zijn slecht zichtbaar, wat onveilig is in het verkeer. De huisstijl van de HTM, wit met felrode accenten, is volgens de directeur van het vervoerbedrijf beter zichtbaar. Bierman: 'Mensen hebben tegenwoordig koptelefoontjes in als ze zich door de stad begeven en ze zijn met hun smartphone bezig. Daardoor letten ze minder goed op. Dan helpt een donkere kleur niet mee.'

De Metropoolregio zegt geen informatie te hebben waaruit blijkt dat de kleuren onveilig zijn. Er zijn geen richtlijnen op gebied van veiligheid waaraan de kleuren moeten voldoen.



'Nieuwe trams hebben grafkleur'

Uiteindelijk komt er volgens de Metropoolregio één kleurstelling in Den Haag. Al kan dat nog wel even duren. De oude rood-beige trams worden in 2024 ingewisseld voor nieuwe grijs-rode trams. Vervolgens zou ook de RandstadRail moeten worden vervangen. 'Deze voertuigen zijn voorlopig nog niet aan vervanging toe, maar uiteindelijk krijgt al het openbaar vervoer in de regio Den Haag dezelfde kleur: grijs-rood', vertelt Van Asten.

Van den Broek weet niet wat hij moet vinden van al die verschillende kleuren trams. Hij is een liefhebber van trams, maar het grijs-rood vindt hij niet mooi. Het zijn volgens hem 'grafkleuren'. Van den Broek: 'Met het donkergrijs en donkerrood kan deze tram zo doorrijden naar het crematorium.'

Stel jouw Rake Vraag

Deze vraag is gesteld in onze rubriek ‘Rake Vragen’. Heb jij ook een Rake Vraag? Stuur hem in, wie weet gaan we samen op zoek naar het antwoord!



LEES OOK: Nieuwe dienstregeling HTM: meer trams in de spits