Smaakmaker El Khayati weer inzetbaar tegen De Graafschap

DEN HAAG - ADO Den Haag kan tegen De Graafschap weer beschikken over Nasser El Khayati. De smaakmaker moest de vorige wedstrijd wegens een blessure missen. ‘Hij heeft de hele week normaal kunnen trainen. Ik ga er vanuit dat hij morgen start’, aldus Groenendijk.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Wij willen heel graag de wedstrijd tegen De Graafschap winnen, dus grijpen wij weer terug op de 4-3-3 formatie. Natuurlijk is het morgen een belangrijke wedstrijd, dat weten wij allemaal. Als je de balans opmaakt van dit seizoen dan zie je dat wij thuis niet van Emmen en NAC hebben gewonnen. Die wedstrijden doen ons meer pijn dan een nederlaag in Utrecht of Amsterdam. Daarom vind ik dat je dat soort wedstrijden moet winnen.’

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Groenendijk kan zoals eerder gezegd dus weer beschikken over smaakmaker Nasser El Khayati. Samen met Danny Bakker en Lex Immers vormen zij het middenveld. Voorin keren Elson Hooi en Tomas Necid terug in de basisopstelling.

De laatste ontmoeting tussen beide clubs in Den Haag dateert van 18 oktober 2015. Toen eindigde ADO Den Haag tegen De Graafschap in een 1-1 gelijkspel. De laatste Haagse overwinning (1-0) was in 2009. Berry Powel werd toen matchwinner.

Mis niks van ADO Den Haag – De Graafschap:

Ook speelronde 15 is weer live te volgen via Omroep West. Jim van der Deijl en co-commentator Ferrie Bodde doen live verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.