Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Met zes punten uit de komende drie duels zit ik lekker met Kerst' Danny Bakker na Heracles - ADO Den Haag (foto: SoccratesImages.com)

DEN HAAG - Met De Graafschap (thuis), Willem II (uit) en Feyenoord (thuis) is het einde van het kalenderjaar voor ADO Den Haag in zicht. De Haagse club staat momenteel dertiende met vijftien punten. Met (op papier) twee wat makkelijkere en één lastige tegenstander is het rekenen begonnen. Met hoeveel punten gaat ADO de winterstop in?

ADO-doelman Robert Zwinkels doet niet mee met rekenen: ‘Daar doe ik niet aan. Misschien dat de trainers daar over debatteren. Ik leef van week tot week. Ik kijk ook niet naar de ranglijst en waar de tegenstanders staan. Wat heb je er aan? Je moet je eigen punten halen. Dan kan je kijken waar je staat, maar daar heb je niks aan. Je moet de eerstvolgende wedstrijd zo goed mogelijk voetballen. Ik ga dus niet lopen rekenen, want met rekenen heeft nog nooit iemand punten gehaald. Zo goed mogelijk voetballen is ook een voorwaarde om zo vaak mogelijk te winnen.’ Middenvelder Danny Bakker staat er anders in: ‘Als je in de middenmoot wilt spelen dan moet je wel twee wedstrijden winnen, dus zes punten halen. Dan zit ik lekker aan het kerstdiner, helemaal met negen punten natuurlijk, maar als je reëel bent, dan zou zes punten mogelijk moeten zijn.’





LEES OOK: Smaakmaker El Khayati weer inzetbaar tegen De Graafschap