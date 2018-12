'Ik wil gewoon een normaal mens zijn', bijzondere foto's van jongeren met Down

DEN HAAG - De 17-jarige Belén uit Den Haag heeft het syndroom van Down en wil net als iedereen gewoon serieus genomen worden. Dat inspireerde haar moeder, fotograaf Brenda Riethoven, om tien jongeren met Down op een serieuze manier te portretteren.

Brenda kwam op het idee van de fotoserie toen Belén model voor haar stond. 'Toen zij serieus werd dacht ik, ik moet hier iets mee', vertelt de fotograaf. 'Mensen met het Downsyndroom en ook alle andere mensen met een beperking willen ook serieus gezien worden. En toen heb ik besloten de modellen niet te laten lachen, maar echt een serieus gezicht te laten trekken waardoor ze ook nog eens krachtig op de foto overkomen.'

Volgens Brenda is het belangrijk dat jongeren met Down serieus worden genomen, omdat ze volgens haar nog vaak achterlopen in de maatschappij. 'Ik zie ze niet in het uitgaansleven, met vrienden in een restaurant... Dat gaat misschien nog wel komen en niet iedereen kan dat, niet iedereen is zo zelfstandig. Maar ik vind dat de degenen die dat willen en kunnen, dat ook moeten kunnen doen.'



'Mensen bemoeien zich altijd met mij'

Belén wil later graag modeontwerper worden en vindt het geen probleem om af en toe te poseren voor de camera van haar moeder. 'Deze fotoshoot vind ik echt prachtig', vertelt ze enthousiast. 'En mama is vrolijk, elke keer. En lief. En ik houd ervan mijn hele leven topmodel te zijn voor mama.'

Het 17-jarige model is het er helemaal mee eens dat mensen jongeren met Down serieuzer moeten gaan nemen. 'Mensen bemoeien zich altijd met mij of spelen de baas.' Belén vindt het niet leuk dat mensen dat doen omdat ze het syndroom van Down heeft. 'Ik wil gewoon een normaal mens zijn.'



Vriendinnen van de basisschool

Brenda hoopt met de foto's te bereiken dat mensen met Down echt worden omarmd. 'Ik was een keer in Spanje. We liepen op een plein tijdens het borreluur. Toen zagen we daar een jongen met Down staan tussen allemaal vrienden. En toen dacht ik, dat zou ik nou zo graag in ons land willen zien.'

Brenda is ontzettend blij dat Belén nog contact heeft met vriendinnen van de reguliere basisschool. 'Een van die vriendinnen komt haar nog geregeld halen en dan gaan ze samen naar de stad of samen iets eten of drinken. Die vriendschap is zó belangrijk, omdat zij laten zien dat dat dus gewoon mogelijk is. Daar pleit ik voor.'

Benieuwd naar het resultaat? Bekijk hier de fotoserie van jongeren met Down van Brenda Riethoven.

LEES OOK: Kinderarts Michel Weijerman doet al 20 jaar onderzoek naar Down en wint Pablo Award