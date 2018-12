Pot ziet gebrek aan scorend vermogen bij ADO: 'Twijfel of Kramer ze wel maakt'

DEN HAAG - Sinds Israëlische media onlangs meldden dat Michiel Kramer mag vertrekken bij zijn club Maccabi Haifa, wordt zijn naam regelmatig in verband gebracht met ADO Den Haag. De club waar hij twee seizoenen voor speelde en in zijn laatste jaar veel doelpunten voor maakte (17 eredivisiegoals in seizoen 2014/2015).

Kramer zegt zelf graag terug te willen keren naar Nederland, waar hij afgelopen zomer vertrok na een mislukt avontuur bij Sparta. Bij die Rotterdamse club was Cor Pot vorig seizoen de assistent van coach Dick Advocaat en maakte Kramer dus van dichtbij mee.

Pot zegt vrijdag in TV West Sport zijn twijfels te hebben over een mogelijke terugkeer van Kramer bij ADO Den Haag. 'Bij Sparta heeft hij de laatste zeven wedstrijden niet meer gespeeld door een schorsing en hij heeft daar in Israël ook veel duels gemist. Je moet je dus afvragen of hij wedstrijdritme heeft en hoe zijn conditie is. Als 'ie fit is dan is hij op zich een goede spits voor ADO, alleen blijft hij een apart geval natuurlijk'.



Twijfels over doelpunten

'Als je hem als club dan haalt in deze fase van de competitie dan moet je er wel zeker van zijn dat hij z'n doelpunten gaat maken, en daar heb ik mijn twijfels over', vervolgt Pot, die in de uitzending ook zijn mening geeft over het mogelijke vertrek van Nasser El Khayati bij ADO Den Haag.

'Turkije of het Midden Oosten, dat zijn landen waar ze de miljoenen die hij moet kosten wel willen betalen'. Verder praat Pot over het huidige ADO en uitgebreid over z'n pas verschenen biografie 'Mooie Cor' waarin zijn leven vol voetbalavonturen en vrouwen wordt beschreven.