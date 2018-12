Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wegpiraat zonder rijbewijs aangehouden na achtervolging Politieauto | Foto: Politie

LEIDSCHENDAM - Een 32-jarige Hagenaar is in de nacht van donderdag op vrijdag op de A4 bij Leidschendam aangehouden na een achtervolging. De man reed door rood licht, haalde rechts in en reed meer dan 180 kilometer per uur. Na de aanhouding bleek dat hij geen rijbewijs had.

De wegpiraat kreeg op de Groenezijde in Den Haag een stopteken van de politie, maar hij ging ervandoor. Tijdens de achtervolging maakte man verschillende overtredingen. Op de A4 bij Leidschendam wisten agenten de auto te stoppen en kon de man worden aangehouden. Hij zit nog vast.