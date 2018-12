Deel dit artikel:













Vrouwen niet langer verdachten in moordzaak Leyweg (Foto: Archief)

DEN HAAG - Twee vrouwen die begin 2017 aanwezig waren bij de fatale mishandeling van de 42-jarige Olena Lyubysheva in een flat aan de Leyweg in Den Haag, zijn niet langer verdachte in de zaak. Dat bleek vrijdag tijdens een zitting bij de Haagse rechtbank. De 55-jarige Wendell G., de bewoner van de flat, is nog wel verdachte.

Olena bezweek aan verwondingen die ze opliep tijdens een ruzie in het flatje, waar die avond flink was gedronken. De politie pakte Wendell G. en de twee vrouwen op. Enkele weken later kwamen de twee vrouwen al vrij uit voorarrest. G. zat een jaar vast, maar kwam begin dit jaar vrij. De politie deed nog wel DNA-onderzoek naar kledingstukken uit zijn flatje, om vast te stellen of er DNA-sporen van de twee vrouwen op zaten. Dat gebeurde op verzoek van de advocaat van Wendell G.

Geen bewijs De advocaat gaat ervan uit dat de twee vrouwen een rol hebben gespeeld bij de dood van Olena. Maar het onderzoek aan de kledingstukken leverde geen bewijs op tegen de twee vrouwen. Het OM heeft daarom de strafzaak tegen hen geseponeerd, waardoor ze niet langer verdachten zijn. Wendell G. zit inmiddels alweer vast. De Antilliaanse man heeft zich na zijn vrijlating schuldig gemaakt aan een vechtpartij met de politie. Hij zou daarbij een agent in de wang gebeten hebben. De officier van justitie bracht het incident vrijdag op de zitting als aanvullend bewijs van betrokkenheid van G. bij de dood van de Russische vrouw. Op haar ontzielde lichaam werden ook sporen van een beetwond gevonden, zei de officier van justitie.

Inhoudelijke behandeling De moordzaak wordt op 6 februari inhoudelijk behandeld. Wendell G. blijft tot die tijd vastzitten. De twee vrouwen zijn nog opgeroepen als getuigen. LEES OOK: Verdachte moord Leyweg: 'Twee moordenaars lopen buiten en ik zit al zeven maanden vast'